Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Köpekbalığı zannettiler, Zargana azmanı çıktı

Köpekbalığı zannettiler, Zargana azmanı çıktı Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde gördükleri canlıyı köpek balığı zanneden vatandaşlar büyük büyük şok yaşadı.

14.04.2020 18:53 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:55
Köpekbalığı zannettiler, Zargana azmanı çıktı
MUĞLA - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde denizde gördükleri canlıyı köpek balığı zanneden vatandaşlar büyük büyük şok yaşadı. Bölgedeki balıkçılar zargana azanı olduğunu söyleyince vatandaşlar rahat bir nefes aldı.
Korona virüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle denizde ve deniz kıyısında insan kaynaklı yoğunlukların azalması sebebiyle daha önce nadir görülen canlı türleri daha çok görülmeye başlandı. Gündoğan koyuna 2 adet zargana azmanı balığı geldi. Bir süre koyda vakit geçiren balıklar, daha sonra gözden kayboldu. Yüzgeçleri nedeniyle köpek balığı zannedilen 2 balığın zargana azmanı olduğu öğrenene vatandaşlar rahat bir nefes aldı. 1.5 metre uzunluğundaki zargana azmanlarının kıyıya fazla yaklaşmadığı koyların sesiz olmasını fırsat bilip kıyı şeridine kadar gelebildikleri öğrenildi.
Yüzgeçleri suyun dışında yüzen zargana azmanı balıkları, kimi vatandaşlarca köpek balığı sanıldı. Sosyal medyada balıkların yunus olduğuna dair yorumlar da yapıldı. Balıkların zargana azmanı olduğunu öğrenildi. Köpekbalığı zannettiler, Zargana azmanı çıktı

Kaynak: İHA

Etiketler: Bodrum, Muğla, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı Koca: Salgın Türkiye’de düşüşe geçti Haberler
Sağlık Bakanı Koca: Salgın Türkiye'de düşüşe geçti
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş Haberler
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş
Sağlık Bakanlığı’nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı Haberler
Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı
Salgına karşı İtalya’yı uyaran ünlü profesörden Türk halkına mesaj Haberler
Salgına karşı İtalya'yı uyaran ünlü profesörden Türk halkına mesaj
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı Haberler
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
Çılgın rakam! Prens Selman, İngiliz kulübünü satın alıyor Haberler
Çılgın rakam! Prens Selman, İngiliz kulübünü satın alıyor
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı Haberler
İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı
Haberler ›› genel ››Köpekbalığı zannettiler, Zargana azmanı çıktı - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

20:09: Ceza yememek için motosikleti bırakıp kaçtı - Haberler 20:05: Obama, 2020 başkanlık seçimi için Biden'a desteğini açıkladı - Haberler 20:03: Kafası balkon demirine sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Haberler 20:01: İstanbul valiliğinden "Vefa" çalışmalarına 250 araçlık dev destek - Haberler 20:00: Filyasyon nedir, Türkiye'de nasıl uygulandı? - Haberler 19:50: Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'deki vaka sayısı dördüncü haftada düşüşe geçti 19:26: Civcive tekme atma tartışması mahalle kavgasına dönüştü 2 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı - Haberler 18:07: Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı