Köpekler Zehirlenerek Koyun Sürüsünün Çalındığı İddiası

Tekirdağ Malkara
ilçesinde bir ağıldaki 61 koyunun, sürü bekçisi köpekler zehirlenerek çalındığı iddia edildi.
İlçeye bağlı Kadıköy
Mahallesi'nde oturan Neşat Özer, 61 koyundan oluşan sürüsünün, sabah yemlerini vermek için gittiği ağılda olmadığını ve sürü bekçisi iki köpeğinin de ölmüş olduğunu tespit etti. Çevrede araştırma yapan ve tavuk parçaları bulan Özer, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Bölgede geniş çaplı çalışma başlatan jandarma ekipleri, 20 koyunu mahallenin 3 kilometre uzağında buldu. Diğer koyunların ise aranmasına devam ediliyor.
Sürü sahibi Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam iki köpeğini de zincirlerini çözerek serbest bıraktığını belirterek, "İki köpeğimi de zehirle öldürmüşler. Etrafta zehirli tavuk etleri bulduk. Ayrıca ölen ördeklerim, tavuklarım var. Bu planlı yapılmış bir hırsızlık. Zararım 60 bin liranın üzerinde." dedi.
Sabah,Kadıköy,Malkara,Tekirdağ
14 Kasım 2018 Çarşamba 16:01