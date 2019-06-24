24.06.2019 10:43
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Köpeklerden kaçan yavru tilki tuvalete sığındı

Köpeklerden kaçan yavru tilki tuvalete sığındıGAZİANTEP - Gaziantep'te köpeklerden kaçan yavru tilki bir akaryakıt istasyonunun tuvaletine sığındı.

Köpeklerden kaçan yavru tilki tuvalete sığındı
GAZİANTEP - Gaziantep 'te köpeklerden kaçan yavru tilki bir akaryakıt istasyonunun tuvaletine sığındı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesi'nde köpeklerden kaçan bir yavru tilki Erenler Mahallesi İslahiye Devlet Hastanesi yakınında bulunan bir benzin istasyonunun tuvaletine girdi. Burada mahsur kalan tilki için İslahiye Dilsiz Kullar Yaşam Merkezi çalışanlarından yardım istedi.
Yiyecek bulamaması nedeniyle şehre indiği tahmin edilen tilki, görevliler kurtarma çalışmaları esnasında koşarak, sığındığı tuvaletten çıktı. Yavru tilki bir süre sonra gözden kayboldu
Tuvalete girmek istedi büyük bir şok yaşadı.
Benzin görevlileri ihtiyaç gidermek için tuvalete girmek istediğinde büyük bir şok yaşadı. Tilki yavrusunu gören görevliler, bir süre tuvaleti kullanamadı. İslahiye Dilsiz Kullar Yaşam Merkezine haber veren görevliler, tilkinin çıkması ile birlikte rahat nefes aldı.Köpeklerden kaçan yavru tilki tuvalete sığındı
Kaynak: İHA
Erenler , İslahiye , Gaziantep , Genel

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