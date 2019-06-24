Köpeklerden kaçan yavru tilki tuvalete sığındı
GAZİANTEP - Gaziantep
'te köpeklerden kaçan yavru tilki bir akaryakıt istasyonunun tuvaletine sığındı.Gaziantep'in İslahiye
ilçesi'nde köpeklerden kaçan bir yavru tilki Erenler
Mahallesi İslahiye Devlet Hastanesi
yakınında bulunan bir benzin istasyonunun tuvaletine girdi. Burada mahsur kalan tilki için İslahiye Dilsiz Kullar
Yaşam Merkezi çalışanlarından yardım istedi.Yiyecek bulamaması nedeniyle şehre indiği tahmin edilen tilki, görevliler kurtarma çalışmaları esnasında koşarak, sığındığı tuvaletten çıktı. Yavru tilki bir süre sonra gözden kaybolduTuvalete girmek istedi büyük bir şok yaşadı.Benzin görevlileri ihtiyaç gidermek için tuvalete girmek istediğinde büyük bir şok yaşadı. Tilki yavrusunu gören görevliler, bir süre tuvaleti kullanamadı. İslahiye Dilsiz Kullar Yaşam Merkezine haber veren görevliler, tilkinin çıkması ile birlikte rahat nefes aldı.