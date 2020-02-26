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Köpeklerden kaçarken çıktığı otomobilin üstünden düştü

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde, İsmet U., sokak köpeklerinden kaçmak için üzerine çıktığı park halindeki otomobilden inmek isterken sırtüstü düştü.

26.02.2020 17:30 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:30Köpeklerden kaçarken çıktığı otomobilin üstünden düştü

SİVAS'ın ilçesinde, İsmet U., sokak köpeklerinden kaçmak için üzerine çıktığı park halindeki otomobilden inmek isterken sırtüstü düştü. Köpeklerin saldırısı ile İsmet U.'nın düşme anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yenidoğan Mahallesi Fatih Sokak'ta saat 22.00 sıralarında yürüyen İsmet U., sokak köpeklerini görünce yolun karşısına geçmek istedi. Ancak köpekler bir anda İsmet U.'ya saldırdı. İsmet U. da can havliyle park halindeki bir otomobilin üzerine çıktı. Köpeklerin uzaklaşmasının ardından inmek isteyen İsmet U., otomobilin üzerinden sırt üstü yere düştü.



Gemerek, Güncel

Kaynak: DHA

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