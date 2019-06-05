Köpeklerden kaçarken yaralanan karaca tedaviye alındı

SİNOP'un Erfelek
ilçesinde başıboş köpeklerden kaçtığı sırada yüksekten atladığı yolda yaralanan karaca, Milli Parklar Müdürlüğü
ekiplerince tedaviye alındı.
İlçede Atatürk Caddesi
'nde yol kenarında yaralı halde karacayı görenler, belediye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, çevrede başıboş köpeklerden kaçtığı sırada yüksekten yola düşmesi sonucu yaralandığı belirlenen karacaya ilk müdahaleyi yaptı. Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen karacanın, tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı ifade edildi.
- Sinop
Kaynak: DHA
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