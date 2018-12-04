04 Aralık 2018 Salı 12:10



04 Aralık 2018 Salı 12:10

TEZCAN EKİZLER - İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi, boşanma davası nedeniyle evden uzaklaşma cezası alan kişinin, eşinde kalan doberman cinsi 4 köpeğini belirli günlerde görebilmek için açtığı davada yerel mahkemenin verdiği ret kararına ilişkin yaptığı başvuruyu usul yönünden kabul etmedi.İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşayan A.U. adlı kadın, 5 yıl önce evlendiği eşi M.U'dan boşanmak için geçen martta, Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesinde boşanma davası açtı.Mahkeme, M.U. hakkında boşanma davası açıldıktan sonra Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gereğince 7 ay evden uzaklaştırma kararı verdi.M.U, bu süreçte, 3 yıl önce evlerinde beslemeye başladığı doberman cinsi 4 köpeği göremediği gerekçesiyle Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesine başvurdu.Başvuruyu inceleyen mahkeme, konuyla ilgili yürürlükte bulunan yasal mevzuatta herhangi bir düzenlemenin mevcut olmadığını, talep edilen aleyhine 6284 sayılı Yasa uyarınca koruma tedbiri uygulandığını dikkate alarak, talebin reddine karar verildiğini açıkladı.M.U'nun avukatı Ayşe Esra Ünlü Polat da yerel mahkemenin bu kararını istinafa taşıdı.İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi ise Polat'ın başvurusunu usul yönünden reddetti.Kararda şu ifadelere yer verildi:"Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 352. maddesi gereğince, aleyhine istinaf kanun yoluna başvuran karar, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 341/1 maddesi uyarınca istinaf kanun yoluna başvurulabilecek kararlardan olmadığından istinaf başvuru talebinin usulden reddine karar verilmiştir."Avukat Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerel mahkemenin kararını "istinaf yolu açık" şeklinde verdiğini belirtti.Dairenin kararının hukuki dayanaktan yoksun olduğunu ileri süren Polat, şunları kaydetti:"İstinaf yargılaması denetim, yeniden inceleme, yargılama ve mahkeme yerine geçip karar verme unsurunu birlikte içerir. İstinafta, kanunda sınırları belirlenen şekilde, maddi denetim yani olay denetimiyle hukuki denetim birlikte yapılır. İstinafa gelen itiraz üzerine ilgili görevli ve yetkili istinaf dairesi konuyu Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda belirlenen esas ve usuller çerçevesinde inceleyip kendisi karara bağlayabilecekken bu şekilde hareket etmeyerek kendisiyle çelişmiştir."Avukat Polat, dairenin kararı kesin olduğu için şu anda hukuki anlamda bir şey yapamadıklarını ancak yerel mahkemeye duruşma ve yargılama aşamasında hakkaniyetli bir şekilde karar vermesi yönünde talepte bulunacaklarını söyledi.Boşanma davası nedeniyle evden uzaklaştırılan M.U, bu süreçte eşinin yanında kalan doberman cinsi 4 köpeğini belirli günlerde görmek için 12 Eylül 2018'de Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurmuştu. Talebin yerel mahkemede reddedilmesi üzerine, M.U'nun avukatı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesine itirazda bulunmuştu.