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Köpekleri kemikle besleyip, 20 koyunu çaldılar

Köpekleri kemikle besleyip, 20 koyunu çaldılar Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir çiftliğe giren hırsızlar, köpekleri kemikle besledikten sonra 20 koyunu çalarak, kayıplara karıştı.

12.04.2020 18:16 | Son Güncelleme: 12.04.2020 18:19
Köpekleri kemikle besleyip, 20 koyunu çaldılar
TEKİRDAĞ - Tekirdağ 'ın Malkara ilçesinde bir çiftliğe giren hırsızlar, köpekleri kemikle besledikten sonra 20 koyunu çalarak, kayıplara karıştı.
Olay, kamyon garajı yakınlarında bulunan Hüseyin Karalamacı'ya ait besi çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gecenin karanlığını fırsat bilen hırsızlar, besi çiftliğini koruyan köpekleri kemikle besleyerek, 20 koyunu çaldığı öne sürüldü.
Salgını fırsata çevirmişler
OIayla ilgili konuşan hayvan sahibi Hüseyin Karalamacı'nın oğlu Efe Karalamacı, "Anladığımız kadarıyla hırsızlar virüs salgınını fırsata çevirmişler. Önce köpekleri kemikle beslemişler. Kapıdaki zinciri keserek besiye girmişler ve kendi araçlarına sığdırabildikleri 20 koyunu çalmışlar. Geriye 8 küçükbaş hayvanımız kalmış. Bundan bir kaç yıl önce de motosikletim çalınmıştı" diye konuştu.
Olayla ilgili polis tarafından hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı. Köpekleri kemikle besleyip, 20 koyunu çaldılar

Kaynak: İHA

Etiketler: Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa
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