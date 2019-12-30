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Köpekleri zehirleyip, döverek öldürdükten sonra koyun ve hindileri çaldılar

Konya'da henüz kimlikleri tespit edilemeyen kişi ya da kişiler çiftlikteki köpekleri zehirledikten sonra döverek öldürdü. olay sonrasında çiftlikte bulunan 40 koyun ve 20 hindiyi çalarak kayıplara karıştı.

30.12.2019 10:36 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:52

Konya'da kimliği belirsiz kişiler, bir çiftlikteki 7 köpeği zehirli tavuk yedirdikten sonra döverek öldürdü. Ardından da 40 koyun ve 20 hindiyi alıp, kaçtı. , şüphelileri arıyor.

ZEHİRLEDİLER, DÖVEREK ÖLDÜRDÜLER

Karatay ilçesi Karaaslan Üzümcü Mahallesi'nde bulunan Hüsnü Mutluer'e ait çiftlikte meydana gelen olay geçtiğimiz günlerde yaşandı. Çiftliğe gelen kimliği belirsiz kişiler, 7 köpeğe zehirli tavuk verip, yedirdi. Ardından da köpekleri sopa ve tekme ile döverek öldürdü. Saldırganlar, 40 koyun ve 20 hindiyi alıp, kaçtı. Mutluer'in şikayetiyle harekete geçen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Köpekleri zehirleyip, döverek öldürdükten sonra koyun ve hindileri çaldılar

Polis, 3. Sayfa

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (9)
PSİKOLOG: moğol işgali yıllarında mevlana hz lerine sormuşlar:zulüme uğruyoruz 50 yıldır, bundan daha ağırı var mıdır?şöyle cevap vermiş, :olmaz mı?ya zulmü yapan taraf olsaydık
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İLİM ÖĞRENMEK HER MÜMİNE FARZDIR....: AYET-İ KERİME....- O GÜN ZALİMLERİN NE DOSTU NE DE ŞEFAATÇİSİ VARDIR....-MÜMİN 18
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KARA PANTER: konya adana türkiyenin basina bela
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İLİM ÖĞRENMEK HER MÜMİNE FARZDIR....: HADİS-İ ŞERİF....-YERYÜZÜNDEKİ MAHLUKLARA ACIMAYANA,GÖKTEKİLER ACIMAZ.....-HADİS-İ ŞERİF.... HAPİS CEZASI NE ZAMAN GELECEK BU CANİLERE VE HIRSIZLARA...
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DAHA İYİ BİR DÜNYA: Merhamet etmeyene merhamet olunmaz
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KARAMANLI AHMET: Allah sizin belanızı versin inşallah ne istediniz lan o hayvandan ALLAHIN verdigi cana kıymak ne ?
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VATANDAŞ: Onların cezası bende. . . . !!!!Allah rızası için ulan bu nasıl bi zalimlik Allah aşkına gelin beni öldürün şu garipler zara vermeyin yeter lannnnn yeterr. . . Ne zaman böyle haberler okusam gözüm dolıuyorrrrrr yeterrrrrrr!!!!!!!!
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YAW HEHE: allah da sizleri diri diri yaksın inşallah vicdansız mahlukatlar. .
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EHUE: yerli ve milli açlık
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3. Sayfa

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