Köpeklerin kavgası sahiplerine zor anlar yaşattı

Sinop'ta sahipli rottweiler cinsi bir köpek ile pug cinsi bir köpeğin gece saatlerinde kavgası sahiplerine zor anlar yaşattı.

Köpeklerin kavgası sahiplerine zor anlar yaşattı
27.06.2020 13:43 | Son Güncelleme: 27.06.2020 15:06
Sinop'ta sahipli rottweiler cinsi bir köpek ile pug cinsi bir köpeğin gece saatlerinde kavgası sahiplerine zor anlar yaşattı.

Sahiplerinin kontrolünden çıkan köpekler kavga etti. Rottweiler cinsi köpeğin pug cinsi köpeği yaralaması sonucu boynunda yırtık meydana geldi ve kanadı. Köpeğinin durumundan dolayı şok geçiren kadın çığlıklar attı. Köpeğin sahibi kadının feryadını duyan polis ekipleri olay yerine geldi. Olay yerinde yoğun olarak görev alan bekçi ve polisler olayla ilgilendi. Tartışan taraflar olay yerinde polis kontrolünde sakinleştirilmeye çalışıldı. Pug cinsi köpeğin sahibi olay yerinde fenalık geçirdi. Olay yerine gelenler telaşlı kadını sakinleştirmeye çalıştı. Polisin tutanak tutmasıyla olay sona erdi. - SİNOP

Kaynak: İHA

Etiketler: kavga, Sinop, 3. Sayfa, Haber

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