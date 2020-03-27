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Köpeklerin koyun sürüsüne saldıran kurdu öldürme anları kamerada

Köpeklerin koyun sürüsüne saldıran kurdu öldürme anları kamerada Sürüye saldıran kurdu köpekler telef etti Koyun sürüsünün sahibi Ali Armağan: "Köpeklerimiz koyunları kurtlara karşı hayatları pahasına koruyorlar" Eskişehir'de koyunlara saldıran kurtlardan birinin sürü köpekleri...

27.03.2020 20:38 | Son Güncelleme: 27.03.2020 20:40
Köpeklerin koyun sürüsüne saldıran kurdu öldürme anları kamerada
Sürüye saldıran kurdu köpekler telef etti
Koyun sürüsünün sahibi Ali Armağan:
"Köpeklerimiz koyunları kurtlara karşı hayatları pahasına koruyorlar"
ESKİŞEHİR - Eskişehir 'de koyunlara saldıran kurtlardan birinin sürü köpekleri tarafından öldürülmesi çoban tarafından saniye saniye kaydedildi.
Zorlu doğa şartlarından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, geçen günlerde Eskişehir'in Keskin Mahallesinde otlanan koyun sürüsüne saldırdı. Öğle saatlerinden sürüye saldıran kurtları Akbaş, Kangal ve Kupay cinsi köpekler geri püskürttü. Bir tek koyunun bile ölmesine izin vermeyen çoban köpekleri, saldıran kurtlardan bir tanesini de öldürdü. Yaklaşık 45 dakika kurtlarla boğuşan köpekler, koyun sürüsünü korumayı başardı. Köpeklerin kurtlar ile amansız mücadeleleri ise saniye saniye görüntülendi.
"Çevrede kurt, ayı gibi yırtıcı hayvanlar var"
Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan koyun sürüsünün sahibi Ali Armağan, koyunları yırtıcı hayvanlardan korumak için 3 cins köpek kullandıklarını söyledi. Armağan, "Yaza doğru geceleri kırda yatıyoruz. Akşam saat 5'de çıkıp sabah 9'da koyunlarımız ile geri geliyoruz. Çevrede kurt, ayı gibi yırtıcı hayvanlar var. Bu yüzden sürümüzü korumak için birkaç çeşit köpek kullanıyoruz. İzci olarak eski Osmanlı köpeklerinden Kupay cinsini kullanıyoruz. Onlar koku almada çok hassastırlar. Akbaşları seri ve hızlı oldukları için kullanıyoruz. Kangalları da güçlü oldukları için kullanıyoruz. Toplam 10 köpeğimiz var" diye konuştu.
"Kurtlardan 1 tanesini köpeklerimiz öldürdü malımız, canımız köpeklerimize emanet"
Köpeklerinin kurtlarla mücadelede en güçlü silahları olduğunu aktaran Ali Armağan, bu yıl 1, geçen sene de 2 kurt öldürdüklerini söyledi. Armağan, "Kurtlar bu mevkide pek yiyecek bulamıyorlar. Mecbur çiftlik hayvanlarına saldırıyorlar. Bunun için çok güzel taktikler de geliştirmişler. Mesela erkek kurt gelip köpekleri oyalarken dişi kurt geride kalan hayvanlara saldırıyor. Ayrıca kurtlar çok zekidirler. Bu şekilde birkaç kez geldiklerinde öncelikle köpeklerimiz kokularını alıyorlar. Ardından diğer köpeklerimiz peşlerine düşüp yakalıyorlar. Köpeklerimiz geçen yıl 2 kurt öldürdüler. Geçtiğimiz günlerde de yine koyun sürümüze gelen kurtlardan 1 tanesini köpeklerimiz öldürdüler. Malımız, canımız şu anda köpeklerimize emanet. Burada, dağın başında onlara emanet yaşıyoruz" şeklinde konuştu. Köpeklerin koyun sürüsüne saldıran kurdu öldürme anları kamerada

Kaynak: İHA

Etiketler: Eskişehir, Keskin, Genel

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Köpeklerin koyun sürüsüne saldıran kurdu öldürme anları kamerada

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