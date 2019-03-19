Köpeklerin Küçükbaş Hayvanlara Saldırdığı İddiası

İzmir
'in Urla
ilçesinde, başıboş köpeklerin küçükbaş hayvanlarını telef edip yaraladığını iddia eden Nusret Beğtaş, köpeklerin sahiplerinden ve Urla Belediyesinden şikayetçi oldu.
Beğtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının bilgi vermesi üzerine kontrol ettiği ağılında küçükbaş hayvanların saldırıya uğradığını gördüğünü söyledi.
Durumu polis ekiplerine ve Urla Belediyesi veterinerliğine haber verdiğini kaydeden Beğtaş, incelemelerde, 15 kuzunun telef, 14'ünün yaralı ayrıca 68'inin de kayıp olduğunun tespit edildiğini belirtti.
Sürüsüne çevrede gezen başıboş köpeklerin saldırdığını iddia eden Nusret Beğtaş, zararının 120 bin lira civarında olduğunu belirterek, "Önceden defalarca Urla Belediyesine başıboş köpeklerin toplanması konusunda sözlü başvuruda bulundum. Köpeklerin sahiplerinden ve Urla Belediyesinden davacı ve şikayetçiyim." diye konuştu.
İzmir, Nusret Gökçe, Urla, Güncel
Kaynak: AA