Köpeklerin saldırdığı hamile karacanın ölen iki yavrusu ameliyatla alındı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, köpeklerin saldırısından kurtarılarak veterinere getirilen hamile karacanın karnında ölen iki yavrusu ameliyatla alındı.

26.05.2020 19:29 | Son Güncelleme: 26.05.2020 19:34
Ordu'nun Ünye ilçesinde, köpeklerin saldırısından kurtarılarak veterinere getirilen hamile karacanın karnında ölen iki yavrusu ameliyatla alındı.
Saraçlı Mahallesi Çoldur Sokak'ta köpek sesleri üzerine dışarı çıkan İsmail Kurt ve arkadaşları, köpeklerin sıkıştırıp yaraladığı karacayı kurtardı. Daha sonra Kurt, yaralı karacayı ilçedeki özel bir veteriner kliniğine götürdü.
Burada yapılan muayenesinde hamile olduğu anlaşılan karacanın iki yavrusunun da karnında öldüğü tespit edildi. Yapılan operasyonla yavrular annenin karnından çıkarıldı.
Veteriner Hekim Ali Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, baygın olan yaralı karacanın birçok yerinde yara izi ve kanaması olduğunu söyledi.
Karacanın hamile olduğunu ve yavruların anne karnında öldüğünü anladıklarında, sezaryenle anne karacayı kurtarmaya çalıştıklarını ifade eden Güngör, "Yavrulardan canlı işareti olmadığını anlayınca müdahale ederek ameliyata aldık. Annenin hayatını kurtarmak adına bir operasyona başladık. Sezaryen yapıp ölü yavruları aldık. Yavrular anne karnında darbe görmüş olmalı ki ölmüş. Bundan sonraki süreçte anneyi kurtarmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü Ünye Şefi Saygın Yıldırım ise yaralı karaca için ilk müdahalenin yapıldığını ifade ederek, kalan tedavisinin Ulubey ilçesindeki hayvan bakım merkezinde devam edeceğini kaydetti. Köpeklerin saldırdığı hamile karacanın ölen iki yavrusu ameliyatla alındı

Kaynak: AA

Etiketler: Ordu, Ünye, Güncel, Haber

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