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Köpeklerin saldırısı sonucu ölen çocuğun cenazesi defnedildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısı sonrası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 2 yaşındaki çocuğun cenazesi, toprağa verildi.

25.04.2020 16:14 | Son Güncelleme: 25.04.2020 16:15
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısı sonrası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 2 yaşındaki çocuğun cenazesi, toprağa verildi.
Hürriyet Mahallesi'nde 14 Nisan'da sokak köpeklerinin saldırması sonucu yaralanan 6 çocuktan Davut Sana (2), tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini dün akşam kaybetti.
Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edilen Sana'nın cenazesi, ilçeye getirildi.
Cenaze, Viranşehir Aile Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Törene, Sana'nın ailesi ve yakınları ile Kaymakam Ömer Dereci katıldı.
Köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan çocuklardan 5'i, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edilmişti. Köpeklerin saldırısı sonucu ölen çocuğun cenazesi defnedildi

Kaynak: AA

Etiketler: Hürriyet Mahallesi, Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel , Haber
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