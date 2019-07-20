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Köpeklerin saldırısına uğrayan karaca tedavi altına alındı

Artvin'in Borçka ilçesi Zorlu köyünde köpeklerin saldırısına uğradığı belirlenen karaca tedavi altına alındı.

20.07.2019 10:29 Köpeklerin saldırısına uğrayan karaca tedavi altına alındı
Artvin'in Borçka ilçesi Zorlu köyünde köpeklerin saldırısına uğradığı belirlenen karaca tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Zorlu köyünde ormanlık alanda köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralanan 3 yaşındaki dişi karaca, vatandaşlar tarafından bulunarak Artvin Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Köye gelerek yaralı karacayı teslim alan ekipler ilk müdahaleyi burada yaptı. Veteriner ekipler eşliğinde tedavisi yapılan yaralı karaca, iyileşmesinin ardından yeniden doğaya salınacak. - ARTVİN
Kaynak: İHA
Borçka, Artvin, Güncel

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