Köpeklerin yaşını hesaplamak için yeni formül

ABD'deki California Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, köpeklerin yaşını hesaplamak için yaygın olarak kullanılan formülün (köpeğin yaşı x 7) yanlış olduğunu gösterdi. Bilim insanlarının geliştirdiği yeni formüle göre 2 yaşındaki bir köpeğin insan yaşı 42,1.

Araştırmada insanların biyolojik saati, Labrador retriever cinsi köpeklerinkiyle kıyaslandı.

Çalışma sonunda köpekler ve insanların yaşlanma süreçlerindeki benzerlik dikkate alınarak yeni bir formül geliştirildi.

Bilimsel hesap makinesi gerekli

Yeni formül sadece 1 yaşın üzerindeki köpekler için geçerli.

Köpeğinizin yaşını hesaplayabilmeniz için "ln" fonksiyonu olan bir bilimsel hesap makinesi kullanmanız gerekiyor.

Formül şöyle:

16 x ln (köpeğin yaşı) + 31

Bu formülle 2 yaşındaki bir köpeğin insan yaşı 42,1, 5 yaşındaki bir köpeğin insan yaşı 56,8 ve 10 yaşındaki bir köpeğin insan yaşı da 67,8 çıkıyor.