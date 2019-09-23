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Köpeklerin yuvası olan Çöp dağları havadan görüntülendi

Köpeklerin yuvası olan Çöp dağları havadan görüntülendiİSTANBUL - Milyonlarca İstanbullunun çöplerinin biriktirildiği çöp dağları köpeklerin yuvası haline geldi.

23.09.2019 10:10
Köpeklerin yuvası olan Çöp dağları havadan görüntülendi
İSTANBUL - Milyonlarca İstanbullunun çöplerinin biriktirildiği çöp dağları köpeklerin yuvası haline geldi. Havadan görüntülenen alanda onlarca köpeğin başıboş bir şekilde çöplerin arasında koşturdukları ve çöp arabalarının etrafında dolaştıkları görülüyor.
İstanbul'da milyonlarca vatandaşın çöplerinin toplanarak elektrik üretilen İSTAÇ Odayeri Tesislerinde bulunan dev çöp dağları onlarca köpeğin yuvası haline dönüştü. Çöplerin biriktirildiği alanda havadan çekilen görüntülerde çöpten dağların oluştuğu görülüyor. Çöplerin üzerinde ise onlarca köpek başı boş bir şekilde yaşıyor.
Köpeklerin çöp dağlarının arasındaki yaşamı havadan görüntülendi. Çöplerin üzerinde yaşayan köpeklerin kimi zaman birbirlerine saldırdığı ve alana dolu çöp kamyonu gelmesiyle birlikte birçok köpek hızla çöp kamyonunun peşine takıldığı görülüyor. Çöp kamyonu çöplerini boşalttıktan sonra alanda yaşayan köpekler, bırakılan çöplerin yanına gelerek yiyecek arıyor. İstanbul'un farklı ilçelerinden çöp kamyonlarının sürekli alana çöp dökmek için geldiği görüldü.
Köpeklerin yuvası olan Çöp dağları havadan görüntülendi

İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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