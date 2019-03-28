Köpeklerini Almak İsterken Terastan Düşüp, Öldü

Kaynak: DHA

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kaçan köpeklerini almak için yan binanın terasına geçerken dengesini kaybedip, 4 katli binanın terasından düşen Kemal Dar (30), yaşamını yitirdi.Olay, dün saat 23.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Duatepe Sokak'taki meydana geldi. Evli, bir çocuk babası Kemal Dar, evinin bulunduğu 4 katlı binanın çatısında baktığı 4 köpeği beslemeye çıktı. Dar, köpeklerin yan binanın terasına kaçtığını gördü. Köpeklerini almak için yan binaya geçmek isteyen Dar, dengesini kaybedip, düştü. Ağır yaralanan Dar'ın komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerinden geçen bir sağlık memurunun ilk müdahaleyi yaptığı Kemal Dar, gelen ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Dar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.- Manisa