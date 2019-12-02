Köpeklerle oynayan 1 yaşındaki bebeğin, gülümseten görüntüleri

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Hasanköy Mahallesi'nde ikamet eden Uğur ve Alev Arslan'ın 1 yaşındaki oğlu Miraç Doğan Arslan'ın, evlerinin bahçesinde köpeklerle oynadığı anlar tıklanma rekorları kırdı.
MİNİK HAYVANSEVER KÖPEĞİ ISIRMAYA ÇALIŞTI
Minik hayvansever Miraç Doğan'ın, 'Karabaş' ismi verilen köpeğiyle oynadığı esnada, başka bir köpek yanlarına yaklaştı. Yaklaşan sokak köpeğini gören Miraç, sokak köpeğini belinden ısırmaya çalıştı. O anları cep telefonuyla görüntüleyen annesinin müdahalesiyle köpeklerden uzaklaşan Miraç'ın bu görüntüleri sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı.