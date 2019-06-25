25.06.2019 16:13
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Köpekten 5 kilogramlık tümör çıkarıldı

Köpekten 5 kilogramlık tümör çıkarıldı

Batman'da bir köpeğin karın bölgesinden ameliyatla 5 kilogramlık tümör alındı.

Batman 'da bir köpeğin karın bölgesinden ameliyatla 5 kilogramlık tümör alındı.

Batman Belediyesinin sahipsiz ve hasta hayvanlar için kurulan "Alo 153" hattını arayan vatandaşlar, hasta köpek ihbarında bulundu. İhbarı değerlendiren ekipler, ambulans ile aldıkları köpeği Hayvan Bakımevi'ne götürdü. Burada yapılan tetkiklerde köpeğin karın bölgesinde tümör olduğu belirlendi. Ameliyata alınan köpeğin karın bölgesinden 5 kilogramlık tümör çıkarıldı.
Köpeğin tedavisi sürüyor.
Veteriner Tuğba Gökalp Bozan, yaptığı açıklamada, bakımevine getirilen köpeğin yapılan tetkiklerin ardından ameliyata alındığını söyledi. Ameliyatın 2 saat sürdüğünü ifade eden Bozan, "Köpeğin karın kısmında tümör oluşmuştu. Ameliyatla aldığımız tümörün ağırlığı 5 kilogram. Tümör başarılı bir şekilde alındı. Köpeğin sağlık durumu iyi." dedi.
Kaynak: AA
Batman , Güncel

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