Haberler » 3. Sayfa » Köpekten kaçarken çıktığı duvardan düşerek ağır yaralandı - Haber

Köpekten kaçarken çıktığı duvardan düşerek ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl İlçesinde köpekten kaçan genç çıktığı duvardan düşerek ağır yaralandı.

26.11.2019 20:24 | Son Güncelleme: 26.11.2019 20:29Köpekten kaçarken çıktığı duvardan düşerek ağır yaralandı
'nın İlçesinde köpekten kaçan genç çıktığı duvardan düşerek ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hayriye Mahallesi'nde O.A.(17) isimli gence köpek saldırdı. Köpeğin saldırısından korunmak isteyen genç, yüksek bir duvara çıktı fakat bir anlık dikkatsizlik sonucu çıktığı duvardan düşerek ağır yaralandı. Olayı gören yakınları yaralı gencin yanına gelerek vakit kaybetmeden 112'yi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı gence ilk müdahaleyi yaparak İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. 17 yaşındaki gencin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
21:03 EGM'den "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" açıklaması
21:01 Hurdaya dönen araç içinde sıkışan çift 45 dakikada kurtarıldı
20:49 Mardin'de görevden alınan 3 eski HDP'li belediye başkanı tutuklandı
20:41 Toplu tecavüz sanıkları dördüncü kez hakim karşısında
20:38 6. kattan düşerek hayatını kaybeden çocuğun annesi tutuklandı
19:29 'Hoşçakalın' dedi, kendini trenin önüne atarak intihar etti
17:20 Cinayeti itiraf eden zanlının savunması pes dedirtti: Aşıktım onun için öldürdüm
17:01 Adana'da vahşet! Genç kadın boğazı ve yüzü kesilmiş halde bulundu
13:34 AK Partili Başkan, İmamoğlu'nun hükümeti eleştirdiği sözleri alkışlamadı
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
09:39 Jet Fadıl Caprice Gold inşaatına geldi! Mağdurlar alana akın etti
09:11 Rus turistlerin yeni gözdesi belli oldu! Ege Bölgesi'nde rezervasyonlar arttı
26.11.2019 21:15:45