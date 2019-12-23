Haberler » Güncel » Köpekten kırmızı ışık dersi - Haber

Köpekten kırmızı ışık dersi

Maltepe'de yaya geçidinde yeşil ışığı bekleyen sokak köpeği insanlara trafik dersi verdi.

23.12.2019 09:50 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:51
'de yaya geçidinde yeşil ışığı bekleyen sokak köpeği insanlara trafik dersi verdi. İnsanlar kırmızı ışığa aldırmadan geçerken köpek ise bekledi, yeşil ışığın yanmasının ardından yolun karşısına geçti. Sokak köpeğinin insanlara trafik dersi verdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Maltepe'de yaşanan olayda, insanlar kendilerine kırmızı ışığın yanmasına aldırış etmeden yolun karşısına geçti. Yaya geçidinde bekleyen sokak köpeği ise kırmızı ışık sönene kadar yolun karşısına geçmedi. Köpek, yeşil ışığın yanmasıyla birlikte yolun karşısına geçti. Köpek bu hareketiyle kırmızı ışığa aldırmayan insanlara adeta trafik dersi verdi.
O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde insanlar yayalara kırmızı ışığın yanmasına aldırış etmeden yolun karşısına geçiyor, köpek ise bekliyor. Yeşil ışığın yanmasıyla beraber köpek yolun karşısına geçiyor.
(İHA)
Köpekten kırmızı ışık dersi

Maltepe, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

10:50   Fransa Cumhurbaşkanı Macron emekli maaşı almayacak - Haber
10:50   Silivri'de şiddetli rüzgar bir binanın çatısını uçurdu - Haber
10:48   Gözleri sık ovalamak keratokonus hastalığına yol açabilir - Haber
10:44   Acarlar Mahallesi'nde öğrenciler halı sahaya kavuştu - Haber
10:44   Sarıkamış Şehitleri Manisa'da anıldı - Haber
09:55   Çocuk acil servisleri, hava şartları nedeniyle doldu taştı - Haber
09:49   Mehmet Ağar'dan Davutoğlu ve Babacan'a olay sözler: Particikler kurmanın Türkiye'ye faydası yok - Haber
08:40   Antalya'da trafik kazası: 17 yaralı - Haber
08:28   Temel Karamollaoğlu, Kanal İstanbul'u eleştirdi: Yanlış yatırım - Haber
07:44   Binali Yıldırım'ın KYK affı sorusuna verdiği yanıt öğrencileri güldürdü: Koltuk elden gitti - Haber
23.12.2019 10:51:54