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Köpekten korkan kediyi itfaiye erleri ağaçtan indirdi, köpeğin havlamasını duyan kedi tekrar kaçtı

Köpekten korkan kediyi itfaiye erleri ağaçtan indirdi, köpeğin havlamasını duyan kedi tekrar kaçtı GAZİANTEP - Gaziantep'te, girdiği evde köpeğin havlaması ile korkarak ağaca tırmanan kedi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıktığı ağaçtan indirildi.

04.10.2019 12:31
Köpekten korkan kediyi itfaiye erleri ağaçtan indirdi, köpeğin havlamasını duyan kedi tekrar kaçtı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, girdiği evde köpeğin havlaması ile korkarak ağaca tırmanan kedi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıktığı ağaçtan indirildi.
Gaziantep 'in İslahiye ilçesi Cevdetpaşa Mahallesi'nde girdiği bir evde karşılaştığı köpekten korkup yakındaki bir ağaca tırmanan kedi, bir daha aşağıya inemedi. Kediyi ağaca tırmanırken gören vatandaşlar, sabah kedinin ağaçtan inemediğini fark edince itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye erleri, merdivenle ulaştıkları kediyi ağaçtan indirdi. İtfaiye erinin kediyi bıraktığı esnada köpeğin havlaması ile kedi ters istikamete doğru bir evin bahçesine girerek gözden kayboldu.
Köpekten korkan kediyi itfaiye erleri ağaçtan indirdi, köpeğin havlamasını duyan kedi tekrar kaçtı

Gaziantep, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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