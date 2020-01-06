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Köpekten korkup yola çıkan Rojin, otomobilin çarpmasıyla öldü

İZMİR'in Menemen ilçesinde, iddiaya göre köpekten korkup, yola çıkan Rojin Yakıt (14), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

06.01.2020 19:11 | Son Güncelleme: 06.01.2020 19:11 Köpekten korkup yola çıkan Rojin, otomobilin çarpmasıyla öldü

İZMİR'in ilçesinde, iddiaya göre köpekten korkup, yola çıkan  Yakıt (14), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, pazar akşamı İzmir- Çanakkale yolunda meydana geldi. 8'inci sınıf öğrencisi Rojin Yakıt, havlayan bir köpekten korkunca yola koşmaya başladı. Bu sırada Ö.K. yönetimindeki 35 AL 2896 plakalı otomobil, yoldaki Rojin Yakıt'a çarptı. Rojin çarpmanın şiddetiyle savrulup, yerde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Rojin, Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Rojin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ö.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Rojin Yakıt'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Ulukent Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Menemen, İzmir, Rojin, Güncel

Kaynak: DHA

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