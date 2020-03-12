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Kopenhag, Başakşehir'le oynayacakları UEFA Avrupa Ligi rövanş maçının ertelenmesi için UEFA'ya başvurdu

Danimarka'da koronavirüs ile ilgili ortaya çıkan gelişmelerle ilgili UEFA'ya başvurduğunu duyuran Kopenhag kulübü "Başakşehir ile 19 Mart'ta oynayacağımız maçın ertelenmesini ve UEFA'nın vereceği onayı bekliyoruz" denildi.

12.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:10

Başakşehir ile Kopenhag takımları arasında bu gece oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu karşılaşması öncesinde tüm Avrupa futbolu koronavirüsü kabusuyla çalkalanırken, Danimarka ekibinden rövanş maçıyla ilgili bir açıklama geldi.

Danimarka'da dün alınan bir kararla, ülkedeki tüm spor müsabakaları ay sonuna dek askıya alınmıştı. Bu durum rövanş karşılaşmasının oynanacağı tarihi de içine alması nedeniyle, iki takım arasında oynanacak ikinci maçın durumunu merak konusu haline getirmişti.

ERTELEME BAŞVURUSU YAPILDI

Kopenhag Kulübü, Medipol Başakşehir ile 19 Mart'ta oynayacakları rövanş maçının ertelenmesi için UEFA'ya başvurduklarını duyurdu.

Kopenhag Kulübü'nden yapılan açıklamada "Danimarka'daki durumla alakalı olarak UEFA'ya ve Başakşehir kulübüne bilgilendirme yapılmıştır. Ülkede korona virüs nedeniyle ortaya çıkan durumun Danimarka hükümeti tarafından getirilen kısıtlamaları ve ülke futbolu üzerinde alınan kararları beraberinde getirdiği iletilmiştir. Bu yüzden Başakşehir ile 19 Mart'ta oynayacağımız maçın ertelenmesini ve bununla ilgili UEFA'nın vereceği onayı bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kopenhag, Başakşehir'le oynayacakları UEFA Avrupa Ligi rövanş maçının ertelenmesi için UEFA'ya başvurdu
Etiketler : Başakşehir, Kopenhag, Spor

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