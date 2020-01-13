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Kopenhag'daki Küçük Deniz Kızı heykelinin üzerine "Özgür Hong Kong" yazıldı

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da şehrin simgesi olarak kabul edilen ünlü Küçük Deniz Kızı heykelinin üzerine kimliği belirsiz kişiler, Hong Kong yanlısı slogan yazdı.

13.01.2020 13:56 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:56Kopenhag'daki Küçük Deniz Kızı heykelinin üzerine
'nın başkenti 'da şehrin simgesi olarak kabul edilen ünlü Küçük Deniz Kızı heykelinin üzerine kimliği belirsiz kişiler, Hong Kong yanlısı slogan yazdı.
Ülke basınında çıkan habere göre, heykelin üzerine kırmızı ve beyaz renklerdeki sprey boyayla "Özgür Hong Kong" ifadesi yazıldı.
Polisin olayla ilgili inceleme başlattığı ancak faillerin henüz bulunamadığı bildirildi.
Kopenhag limanının girişinde granit bir taşa oturtulan Küçük Deniz Kızı heykeli, şehrin önemli uğrak yerleri arasında bulunuyor.

Hong Kong, Danimarka, Kopenhag, Güncel

Kaynak: AA

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