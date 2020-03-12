Kopenhag'dan Başakşehir maçına erteleme talebi
FC Kopenhag, 19 Mart tarihinde evinde oynayacağı Başakşehir maçı mücadelesinin ertelenmesini talep etti.
12.03.2020 17:14 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:14
FC Kopenhag , 19 Mart tarihinde evinde oynayacağı Başakşehir maçı mücadelesinin ertelenmesini talep etti.
Danimarka'da alınan kararla, ülkedeki tüm spor müsabakaları ay sonuna dek askıya alınmıştı. Bu durum sonrası Kopenhag ile Başakşehir arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ikinci maçı için Danimarka temsilcisi erteleme talebinde bulundu. Kopenhag Kulübü'nden yapılan açıklamada "Danimarka'daki durumla alakalı olarak UEFA'ya ve Başakşehir kulübüne bilgilendirme yapılmıştır. Ülkede koronavirüs nedeniyle ortaya çıkan durumun Danimarka hükümeti tarafından getirilen kısıtlamaları ve ülke futbolu üzerinde alınan kararları beraberinde getirdiği iletilmiştir. Bu yüzden Başakşehir ile 19 Mart'ta oynayacağımız maçın ertelenmesini ve bununla ilgili UEFA'nın vereceği onayı bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL
Danimarka'da alınan kararla, ülkedeki tüm spor müsabakaları ay sonuna dek askıya alınmıştı. Bu durum sonrası Kopenhag ile Başakşehir arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ikinci maçı için Danimarka temsilcisi erteleme talebinde bulundu. Kopenhag Kulübü'nden yapılan açıklamada "Danimarka'daki durumla alakalı olarak UEFA'ya ve Başakşehir kulübüne bilgilendirme yapılmıştır. Ülkede koronavirüs nedeniyle ortaya çıkan durumun Danimarka hükümeti tarafından getirilen kısıtlamaları ve ülke futbolu üzerinde alınan kararları beraberinde getirdiği iletilmiştir. Bu yüzden Başakşehir ile 19 Mart'ta oynayacağımız maçın ertelenmesini ve bununla ilgili UEFA'nın vereceği onayı bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA
Etiketler : Başakşehir, Kopenhag, Spor
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