"Kopenhag maçına birlikteliğimizi herkese göstermek adına katılma karar aldık"

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Kopenhag ile oynayacakları maça yaptıkları çağrıyla ilgili olarak, "Şu an ülkemizde yaşadığımız bu önemli sınırın ötesindeki yaşadıklarımızla ilgili tüm kulüpler birlik olduk. Bu birliğimizi bir daha ifade etmek için ayın 12'sinde Başakşehir'in Kopenhag ile maçı var. Bu maça hem kulüplerin tamamının hem seyirci olarak Başakşehir'e buradaki birlikteliğimizi herkese göstermek adına katılma konusunda karar aldık" dedi.Kulüpler Birliği'nin olağan toplantısı Maslak'ta bulunan ofisinde kulüp başkanlarının katılımıyla gerçekleşti. Toplantının ardından Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ile Başkan Yardımcısı Mecnun Otyakmaz, basın mensuplarının karşısına geçti. Olağan bir toplantı yaptıklarını belirten Sepil, "Konularımız biriktiği için Türkiye Futbol Federasyonu'nu davet ettik. Nihat başkanım, yönetim kurulu üyeleri toplantının ilk bölümüne katıldılar. Şu an yürütmekte olduğumuz konular hakkında karşılıklı bilgi görüşünde bulunduk. Ana konu olarak önemli mart ayının sonunda geçen seneden beri başlatılan lisans konusu bu sene ne şekilde uygulanacağı üzerine karşılıklı görüşme yapıldı. Bununla ilgili federasyon çok kısa süreç içerisinde kendi yeni önerilerini Kulüpler Birliği'ne getirecekler. Yeni gelecek önerileri kulüpler ile paylaşıp görüşlerimizi bu konuda bildireceğiz" diye konuştu.Yayıncı kuruluş olan sözleşme ile ilgili konuşan Mehmet Sepil, "Geçen sene yayıncı kuruluşumuz ile yaptığımız anlaşmada o zaman özellikle dolar ve euroda çok önemli çalkantılar olduğu için bu konuda kulüplerden sözleşmede fedakarlık istenmişti. Bu konuyla ilgili yayıncı kuruluşta federasyon ile yaptığı konuşmalar neticesinde bizimde onayımızla burada kulüplerin gelirlerinde azalma söz konusu olmuştu. Bununla ilgili ne yapabileceğimizi ilk önce federasyonla görüştük. Kulüpler Birliği olarak da nasıl bir pazarlık süreci veya araştırma sürecini yapacağımızı konuştuk" şeklinde konuştu."KOPENHAG MAÇINA BİRLİKTELİĞİMİZİ HERKESE GÖSTERMEK ADINA KATILMA KARAR ALDIK"Günlük konuları detaylı olarak tartıştıklarını vurgulayan Başkan Sepil, "Hemen hemen bütün kulüp başkanları katıldı. İyi ve faydalı bir toplantı oldu. Toplantının başında şu an ülkemizde yaşadığımız bu önemli sınırın ötesindeki yaşadıklarımızla ilgili tüm kulüpler birlik olduk. Bu birliğimizi bir daha ifade etmek için ayın 12'sinde Başakşehir'in Kopenhag ile maçı var. Bu maça hem kulüplerin tamamının hem seyirci olarak Başakşehir'e buradaki birlikteliğimizi herkese göstermek adına katılma konusunda karar aldık" ifadelerini kullandı.Mehmet Sepil, önlerinde Türkiye Kupası ihalesi olduğunu ifade eden Mehmet Sepil, "Önümüzdeki Türkiye Kupası'nın ihalesi var. Statüsü var. Bununla ilgili Türkiye Kupası'nı daha iyi hale nasıl getiririz diye federasyonla birlikte çalışma kararı aldık" dedi."TÜRK FUTBOLUNU NASIL DAHA İYİ HALE NASIL GETİRİRİZ DİYE TARTIŞTIK"Faydalı bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyleyen Sepil, "Zaman zaman dışarıdan manzara heyecanlı atışmalı oluyor. Toplantı sonunda keşke içeride kamera olsa da dedim. Biz burada içeride hepimizin aynı masanın etrafında gayet esprili bir şekilde birbirimizle konuşup Türk futbolunu daha iyi hale nasıl getiririzi tartıştık. Güzel bir görüşme oldu" açıklamasında bulundu.(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)