Kopenhag, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak Danimarka ekibi Kopenhag, hazırlıklarını tamamladı.
11.03.2020 19:51 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:52
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Medipol Başakşehir 'e konuk olacak Danimarka ekibi Kopenhag , hazırlıklarını tamamladı.
Maçın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmanı, Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson da oğlu Noah ile izledi.
Danimarka ekibinin 4,5 sezon formasını giyen Hutchinson, teknik direktör Staale Solbakken ile saha kenarında da bir süre sohbet etti.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon çalışmasıyla sürdü. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar üzerinde durulduğu belirtildi.
Medipol Başakşehir ile Kopenhag arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 20.55'te başlayacak.
Maçın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmanı, Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson da oğlu Noah ile izledi.
Danimarka ekibinin 4,5 sezon formasını giyen Hutchinson, teknik direktör Staale Solbakken ile saha kenarında da bir süre sohbet etti.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon çalışmasıyla sürdü. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar üzerinde durulduğu belirtildi.
Medipol Başakşehir ile Kopenhag arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 20.55'te başlayacak.
Kaynak: AA
Etiketler : Başakşehir, Danimarka, Kopenhag, Güncel
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