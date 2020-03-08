Kopenhag sahasında Horsens'e yenildi
Danimarka Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Kopenhag, sahasında Horsens'e 1-0 mağlup oldu.
08.03.2020 22:04 | Son Güncelleme: 08.03.2020 22:04
Danimarka Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Kopenhag , sahasında Horsens'e 1-0 mağlup oldu.
Medipol Başakşehir 'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Kopenhag, ligin 24. haftasında Horsens'i ağırladı.
İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede konuk takıma galibiyeti getiren golü 81. dakikada Alexander Ludwig kaydederken, Kopenhag bu sezon ilk kez sahasında yenildi.
Medipol Başakşehir, son 16 turu ilk maçında Danimarka temsilcisi ile 12 Mart Perşembe günü sahasında karşılaşacak.
Medipol Başakşehir 'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Kopenhag, ligin 24. haftasında Horsens'i ağırladı.
İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede konuk takıma galibiyeti getiren golü 81. dakikada Alexander Ludwig kaydederken, Kopenhag bu sezon ilk kez sahasında yenildi.
Medipol Başakşehir, son 16 turu ilk maçında Danimarka temsilcisi ile 12 Mart Perşembe günü sahasında karşılaşacak.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Kopenhag sahasında Horsens'e yenildi
Etiketler : Başakşehir, Danimarka, Kopenhag, Futbol, Spor
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