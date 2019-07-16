16.07.2019 21:00
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Köprü alev alev yandı

Köprü alev alev yandı

Bursa'da bir asma köprü, etrafındaki çöplerin tutuşması sonucu alevlere teslim oldu.

Bursa'da bir asma köprü, etrafındaki çöplerin tutuşması sonucu alevlere teslim oldu. Kısa sürede müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Odunluk Mahallesi'ndeki Hüdavendigar Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, parkta bulunan asma köprünün çevresinde bulunan ve henüz belirlenemeyen bir sebeple naylon poşet tutuştu. Yangın, kısa sürede etrafındaki otluk arazinin ve rüzgarın etkisiyle büyüdü. Köprüyü saran yangın, itfaiye ekiplerine haber verilmesinin ardından olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.

Olayı, gören bir vatandaş, "Bir arkadaşımız şurada bir duman var gidip bir bakar mısın dedi. Gidip baktık siyah poşetin içinden duman çıkıyor. Arkadaşlara rica ettik alıp götürene kadar olay büyüdü. İtfaiyeye haber verdik 5 dakika içinde geldi ve yangına müdahale etti" dedi. - BURSA
Kaynak: İHA
Bursa, 3. Sayfa

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