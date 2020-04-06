Köprü altından geçen otomobilin üzerine su tahliye borusu düştü - SİVAS
Sivas'ta köprü altından geçtiği sırada üzerine su tahliye borusu düşen otomobilde hasar oluştu.
06.04.2020 20:45 | Son Güncelleme: 06.04.2020 20:47
Halil Rıfat Paşa Köprülü Kavşağı'nda, Tayyip Ceylan'ın kullandığı 58 NP 756 plakalı otomobil, kavşağın altından geçtiği sırada köprünün alt kısmında bulunan su tahliye borusu üzerine düştü.
Tavanı çöken araçta hasar oluştu.
Yaralananın olmadığı kazada trafik bir süre aksadı, boru parçaları Karayolları ekiplerince kaldırıldı.
Kaynak: AA