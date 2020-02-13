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Köprü ayağına çarpan tekne battı: 1 kayıp

Elazığ'ın Keban ilçesinde bir teknenin köprü ayağına çarpıp batması sonucu 1 kişi kayboldu.

13.02.2020 18:27 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:30Köprü ayağına çarpan tekne battı: 1 kayıp
'ın ilçesinde bir teknenin köprü ayağına çarpıp batması sonucu 1 kişi kayboldu.

Olay, ilçede bulunan Keban Baraj Gölü'nün ön kısmında yer alan köprünün altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şerif Kaya'nın kullandığı tekne, bilinmeyen bir nedenle köprünün ayaklarına çarparak battı. Yaşanan kazada Kaya tekne ile birlikte suda gözden kayıp oldu.Durumun verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Öte yandan arama kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşmasının ardından çalışma yapılacağı bildirildi. - ELAZIĞ

Şerif Kaya , Elazığ, Keban, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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