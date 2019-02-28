Köprü Cezalarının İadesi İçin Son Başvuru Tarihi Bugün

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçen araçlara kesilen idari para cezalarının iadesi için son başvuru tarihi bugün. Başvuru yapanlar ödediği paraları geri alabilecek ödeme yapmayanların da cezaları silinecek.

İADELER 29 MART TARİHİNE KADAR YAPILACAK

Mağdurlar para cezalarının iadesi için en yakın vergi dairelerine başvuru yapabilecek. İade işlemleri 29 Mart tarihine kadar yine vergi daireleri tarafından gerçekleştirecek.

NE OLMUŞTU?

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen araçlara kesilen cezalar tepkilere neden olmuştu. Alınan karar doğrultusunda 2 Kasım 2016 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında yasak olmasına rağmen bu köprülerden geçiş yapan araçlar için kesilen cezaların geri ödenmesine karar verilmişti.