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Köprü'de mahsur kalan 7 kişilik aile kurtarıldı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde sağanak nedeniyle taşan deredeki köprünün çökmesi sonucu mahsur kalan 7 kişilik aile, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

22.08.2019 03:24
Köprü'de mahsur kalan 7 kişilik aile kurtarıldı
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde sağanak nedeniyle taşan deredeki köprünün çökmesi sonucu mahsur kalan 7 kişilik aile, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçede etkili olan sağanağın ardından Bozca ve Dereköy köyleri arasında ulaşımı sağlayan köprü çöktü. Köprüde mahsur kalan 7 kişilik aile, AFAD ve jandarma ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye gelen ekipler, dereye kurdukları kurtarma tertibatı ile aileyi güvenli bölgeye taşıdı.
Aile fertlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi
Köprü'de mahsur kalan 7 kişilik aile kurtarıldı

Zonguldak, Dereköy, Kozlu, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

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