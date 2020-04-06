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Köprü faciasının 8. yıl dönümünde halen 4 kişiye ulaşılamadı

Köprü faciasının 8. yıldönümünde halen 4 kişiye ulaşılamadı Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 8 yıl önce meydana gelen köprü faciasında halen 4 kişi kayıp. Korona virüs tedbirleri sebebiyle bu yıl anma töreni de düzenlenmedi.

06.04.2020 16:07 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:13
Köprü faciasının 8. yıldönümünde halen 4 kişiye ulaşılamadı
ZONGULDAK - Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesinde 8 yıl önce meydana gelen köprü faciasında halen 4 kişi kayıp. Korona virüs tedbirleri sebebiyle bu yıl anma töreni de düzenlenmedi.
6 Nisan 2012 günü Çaycuma ilçe girişinde bulunan 252 metrelik köprünün 48 metrelik bölümü bir anda çöktü. Bu sırada köprüde yürüyen 4 kişi ve bir minibüs köprüyle birlikte Filyos Irmağı'na düştü. Dönemin Belediye Başkanı Gülşen'in babası Kemal Gülşen'in yanı sıra ulaşılan 11 kişinin cenazesi ise defnedilirken aradan geçen 8 yıla rağmen kayıp 4 kişiye halen ulaşılamadı. 8 yıl geçmesine rağmen eski Çaycuma Belediye Başkanı Mithat Gülşen'in yeğeni Sezgin Gülşen(21), Kadın Saraç(49), Tahir Özkarave Necati Azaklıoğlu'a hala ulaşılamadı.
Her yıl aynı yerde anma töreni
Öte yandan facianın yaşandığı bölgede her yıl anma törenleri düzenlendi. Kur'an-ı Kerim okutularak hayatını kaybedenlerin anısına ırmağa karanfil bırakıldı. Ancak bu yıl yeni tip korona virüs (Kovid 19) sebebiyle anma töreni düzenlenmedi. Yapılan açıklamada her yıl düzenlenen anmanın bu yıl olağanüstü koşullar sebebiyle gönüllerde yapılacağı belirtildi.
Faciada ölenlerin anısına olayın meydana geldiği yerin yakınına "6 Nisan Heykeli" de dikildi. Köprü faciasının 8. yıl dönümünde halen 4 kişiye ulaşılamadı

Kaynak: İHA

Etiketler: Mithat Gülşen, Zonguldak, Çaycuma, Genel

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Köprü faciasının 8. yıl dönümünde halen 4 kişiye ulaşılamadı
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