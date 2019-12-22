Haberler » Güncel » Köprü inşaatı sırasında NATO boru hattı delindi - Haber

Köprü inşaatı sırasında NATO boru hattı delindi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde köprü inşaatı sırasında NATO'ya ait akaryakıt boru hattı delindi.

22.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 22.12.2019 15:59
'nin ilçesinde köprü inşaatı sırasında NATO'ya ait akaryakıt boru hattı delindi.
Alınan bilgiye göre, Alikahya Fatih Mahallesi Akarca Deresi mevkisinde yapılacak köprü ayağı için kazı çalışması başlatıldı.
Bir inşaat firması tarafından yürütülen çalışma sırasında NATO boru hattı delindi.
Firma yetkilileri, jet yakıtının dereye akmaması için araya set kurdu.
Bölgeye çağrılan Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme (ANT) Başkanlığı ekipleri biriken yaklaşık 400 metreküp yakıtı tankerle çekerken, arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldı.
Köprü inşaatı sırasında NATO boru hattı delindi

Kocaeli, İzmit, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:34   Sudan'da ayrılıkçıların kontrolündeki kente ilk kez insani yardım ulaştırıldı - Haber
16:33   Çanakkale ayvacık küçükkuyu'da lodos etkili - Haber
16:33   Hatay-suriye'den türkiye sınırına göç edenlerin sayısı 25 bin oldu - Haber
16:32   Beyoğlu'nda uçan çatıyı kaldırma çalışmaları devam ediyor - Haber
16:27   Türk Kızılay'ın sevgi eli Büyükorhan'a da değdi - Haber
13:12   Nefes borusuna kaçan çay öldürüyordu - Haber
12:00   Tekne yüklü vinç üst geçide çarptı - Haber
11:48   İdlib'deki saldırılar nedeniyle son 2 günde 25 bin sivil Türkiye'ye göç etti - Haber
11:20   Gaz kolu takılı kalan motosiklet ortalığı karıştırdı - Haber
11:20   Küba'da 40 yıl aradan sonra başbakanlık geri getirildi - Haber
22.12.2019 16:35:45