Köprü mazgalına sıkışan köpek yoğun uğraşlar sonucu çıkartıldı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir köprü mazgalına sıkışan köpek itfaiye ve polis ekipleri tarafından yoğun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Köprü mazgalına sıkışan köpek yoğun uğraşlar sonucu çıkartıldı
16.05.2020 18:53 | Son Güncelleme: 16.05.2020 18:54
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir köprü mazgalına sıkışan köpek itfaiye ve polis ekipleri tarafından yoğun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Olay, öğlen saatlerinde Nallıhan Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Köpeğin havlama seslerini duyan vatandaşlar köprü mazgalına sıkıştığını gördü. Köpeği kurtarmak için Nallıhan İtfaiyesi ve Nallıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu köprü mazgalına sıkışan köpek çıkarılarak kurtarıldı. Bazı vatandaşlar köpeğin önüne sıcaktan etkilenmesin diye su koydu. Köpeğin kurtulması ile sevinen vatandaşlar ekiplere teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Nallıhan, İtfaiye, Ankara, 3. Sayfa, Haber

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