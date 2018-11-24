Köprü" Olan Öğretmen Başkent'te Siirt'i Temsil Edecek

Siirt
'te başarılı ve özverili çalışmalarıyla okul, aile ve öğrenci arasında köprü olan 7 yıllık öğretmen Abdullah Akbaba, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Başkent'te ağırlanacak. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Tarih Bölümü mezun olduktan sonra 2013'ten bu yana gönüllü olarak ilk sırada tercih ettiği Siirt 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde tarih öğretmeni olarak görev yapan Akbaba, dikkati çeken fedakar çalışmaları sonucu Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Ankara
'da Siirt'i temsil edecek.
Akbaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitimin sadece dört duvarla sınırlandırılamayacağını söyledi.
Öğrencilerini ve okulunu çok sevdiğini ifade eden Akbaba, şunları kaydetti:
"Bu okulda birçok sosyal etkinlik, projeler kapsamında çok sayıda faaliyetimiz oldu. Avrupa Birliği Erasmus
Plus Projesi kapsamında öğrencilerimizle Romanya
ve Çek Cumhuriyeti
'ne gittik. Okul kütüphanemizle ilgili edebiyat öğretmenlerimizle çalışmalarımız, okul-aile birliği kapsamında yardıma muhtaç öğrencilerimizle ilgili sosyal içerikli projelerimiz oldu. Bu noktada okul idarecimiz de bizlere destek veriyor."
Okul-aile birliği ilişkilerine önem verdiklerini dile getiren Akbaba, bu kapsamda fırsat buldukça veli ziyaretlerini gerçekleştirdiğini belirtti.
"Ziyaretlerdeki tespitlerimizde öğrenciye daha nasıl faydalı olabiliriz diye bununla ilgili arkadaşlarımızla çalışmalar yapıyoruz. İhtiyaç sahibi öğrencilerimiz için her ay öğretmen idareci ve çalışan personelden topladığımız desteği gerekli yerlerde harcıyoruz. Hafta sonu kurslarıyla öğrencilerimize eğitim vermeye devam ediyoruz."
Öğretmenler Günü'nde Siirt'i temsil etmenin gururunu yaşadığını dile getiren Akbaba, bunun kendisi için sürpriz olduğunu anlattı.
"Bir köprü olarak görev yapıyor" Okul Müdürü
Şeyhmus Ertene de Akbaba'nın derse girip çıkan bir öğretmenden çok daha fazlasını yaptığını söyledi.
Akbaba'nın öğrencilerde ders dışında da bağlantısını sürdürdüğünü dile getiren Ertene, "Ev ziyaretleri yapıyor. Ödevlerinde, sorunlarında ve okulun diğer çalışmalarında görev alıyor. Bu çalışmalarda da en üstün gayretleri gösteriyor. Okul, aile, ev ziyaretleri öğretmen ve öğrenci ilişkilerinde bir köprü olarak görev yapıyor." diye konuştu.
Öğrencilerden Aycan Cevenber, Akbaba'nın derslerinde zamanın çok çabuk geçtiğini belirtti.
Hasan Demir de Akbaba'nın derslerde olduğu gibi ders dışında da kendileriyle yakından ilgilendiğini ve sorunlarında başvurdukları ilk kişinin kendisi olduğunu aktardı.
Siirt
24 Kasım 2018 Cumartesi 10:33