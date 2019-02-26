Köprü ve Otoyollar Para Bastı

Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul 15 Temmuz Şehitler ve FSM Köprüsü ile otoyollardan sağlanan toplam gelir 2019 yılının ilk ayında 154,3 milyon TL oldu.

15 TEMMUZ VE FSM'DEN 34,5 MİLYON LİRA GELDİ

Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) köprülerinden Ocak ayında geçen 9 milyon 963 bin 970 araçtan 34 milyon 538 bin 235 lira ücret alındı.

OTOYOLLARDAN 119,7 MİLYON LİRA GELİR ELDE EDİLDİ

Geçen ay otoyolları kullanan 24 milyon 656 bin 474 taşıttan da 119 milyon 784 bin 969 lira gelir elde edildi. Böylece ocakta köprü ve otoyolları kullanan 34 milyon 620 bin 444 araçtan toplam 154 milyon 323 bin 204 lira gelir sağlandı.

Kaynak: AA