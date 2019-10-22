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Köprü ve otoyollar ilk 9 ayda yaklaşık 1,5 milyar lira kazandırdı

Köprü ve otoyollardan Ocak-Eylül döneminde 1 milyar 434 milyon 504 bin lira gelir sağlandı.

22.10.2019 12:35Köprü ve otoyollar ilk 9 ayda yaklaşık 1,5 milyar lira kazandırdı
Köprü ve otoyollardan Ocak- Eylül döneminde 1 milyar 434 milyon 504 bin lira gelir sağlandı.
Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre, köprü ve otoyollardan 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde 1 milyar 434 milyon 504 bin 391 lira gelir elde edildi. İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden Eylül'de yapılan 10 milyon 223 bin 444 araç geçişinden 35 milyon 371 bin 376 lira ücret alındı. Geçen ay otoyollardan yapılan 30 milyon 156 bin 860 araç geçişinden de 138 milyon 585 bin 356 lira gelir elde edildi.
Yılın ilk 9 ayında ise köprü ve otoyollardaki 342 milyon 654 bin 140 araç geçişinden toplam 1 milyar 434 milyon 504 bin 391 lira gelir sağlandı.
(İHA)

Karayolları Genel Müdürlüğü, Eylül, Güncel

Kaynak: İHA

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