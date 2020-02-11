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Köprü ve üst geçitler karlar kürendi

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından köprüler ve üst geçitlerin tamamını karlardan temizledi.

11.02.2020 08:17 | Son Güncelleme: 11.02.2020 08:17Köprü ve üst geçitler karlar kürendi
DÜZCE (İHA) – Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından köprüler ve üst geçitlerin tamamını karlardan temizledi.

Düzce'nin tam ortasından geçen Asar deresi üzerinde ki köprüler ile D-100 Karayolu üzerinde bulunan üst geçitler de 2 gün boyunca etkili olan kar yağışı ardından kar ve buzlanmaya karşılık temizlik çalışması gerçekleştirdi. Hem köprülerde hem üst geçitlerde önce kar küremesi yapan ekipler, don olmaması için de tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından vatandaşlar köprüleri ve üst geçitleri daha rahat kullanmaya başladı. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, D-100 Karayolu, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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