Köprü Yıkıldı, Ulaşımları Kesildi

04 Aralık 2018 Salı 09:49



04 Aralık 2018 Salı 09:49

Giresun'un Görele ilçesinde Çömlekçi Deresi üzerinde mahallelerini grup yoluna bağlayan tek tarihi kemer köprünün yaklaşık 10 ay önce yıkılmasıyla mağduriyet yaşayan vatandaşların bazı ihtiyaçlarını karşılama yöntemleri dikkat çekiyor. Ulaşım için mahallelerine en yakın dört kilometre mesafedeki köprüyü kullanmak zorunda kalırlarken, ekmek almak ve mutfak alışverişi yapmak için ise ilkel teleferik kullanıyorlar.Görele'nin Şafaklı köyü Karşı mahalle sakinlerinin yaşadığı mağduriyeti anlatan Köy Muhtarı İbrahim Sezer, "200 yıllık olduğu bilinen mevcut tarihi köprümüz şubat 2018 tarihinde kendiliğinden yıkıldı. Karşı mahalleye ulaşımımızı bu köprüden sağlıyorduk. Artık araçla veya yaya olarak buradan karşıya geçemiyoruz. Bu yol Tirebolu ilçesine bağlı Belen Köyü bağlantı yolu. Vatandaşlar karşı mahalleye gitmek için buraya yaklaşık dört kilometre mesafedeki patika köprüden karşıya geçiyor tekrar geri yürüyor. Buradan 5 kilometre uzakta araç köprüsü var. Buradan ulaşım sağlanmaya çalışılıyor ama bu yolun bozuk olması nedeniyle araçlar problem yaşıyor. Karşı mahallemizde bir felçli, bir epilepsi ve bir de kalp hastamız var. Yolu bozuk olduğu için ambulanslar gelemiyor. Hastalarımızı arazili araçlarla yola indiriyoruz. Buradan ambulansa bindiriyoruz. Bu durum için her yere müracaatlarımızı yaptık. Yıkılan köprümüzün hemen yakınında bir köprü projemiz vardı. DSİ tarafından yapılacaktı ancak plan projesi ve ihalesi yapılmasına rağmen ödeneksizlikten yapılamıyor. Tarihi köprümüzle ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Karayolları'na yazı yazdı. Karayolları proje yapıp köprüyü eski haline dönüştürüp yaya geçişine açılacak ama burası da yapılmayı bekliyor" dedi. - GİRESUN