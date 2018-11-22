Köprübaşı MABEM Velileri Bilgilendirdi

Köprübaşı'nda da velilerle bir araya gelen öğretmenler, öğrencilerin durumları hakkında velileri bilgilendirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla hayata geçirilen ve elde edilen başarılarla il genelinde adından söz ettiren MABEM öğrencilerinin velilerine yönelik toplantılar gerçekleştiriliyor. Köprübaşı'nda da uzman eğitimci kadrosuyla öğrencilerin geleceği için faaliyetlerini sürdüren MABEM'de veli toplantısı yapıldı. Toplantıda sınav sistemi ile kurum işleyişi hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Ayrıca MABEM'in kuruluşundan bu güne nasıl bir yol kat ettiği, öğrenci ve öğretmen sayılarındaki artış, öğrencilerin başarılarının lise ve üniversitelere yerleştirmede yüzde 98 oranına ulaştığı velilerle paylaşıldı. Öğrencilerin başarılarını arttırmak için yapılan uygulamalar ile özelikle MABEM Öğrenci Bilgi Sistemi velilere anlatıldı. Rehber Öğretmenler ise velilere LGS ve TYT-AYT hakkında bilgilendirme sunumu yaparak deneme sınavlarının toplan netlerini karşılaştıran tablolar üzerinden istatistiki verilerle sınıf bazında değerlendirmeleri paylaştı. Veli toplantısı velilerin öğrencilerin bireysel karnelerini alarak branş öğretmenleri ve rehber öğretmenleriyle yaptıkları görüşmelerin ardından son buldu.