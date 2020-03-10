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Köprübaşı Muhtarlarına Büyükşehir'den ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Köprübaşı ilçesinde muhtar ziyareti gerçekleştirdi.

10.03.2020 16:23 | Son Güncelleme: 10.03.2020 16:23
Köprübaşı Muhtarlarına Büyükşehir'den ziyaret

Muhtarların taleplerini dinleyen ve mahallelerine yapılan hizmetler ile ilgili görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, muhtarlara Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamları iletildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, personeliyle birlikte Köprübaşı ilçesinde muhtar ziyareti yaptı. Ziyaretlerde Manisa Büyükşehir Belediyesi Köprübaşı Muhtarlık İşleri Şube Sorumlusu Enver Çetin de yer aldı. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı heyeti, sırasıyla Köprübaşı Muhtarlar Derneği Başkanı ve aynı zamanda Namık Kemal Mahallesi Muhtarı Seyfettin Kabadayı, Temrek Mahallesi Muhtarı Gencer Koçak, Atatürk Mahallesi Muhtarı Haydar Uysal, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Muhtarı Onur Uslu, Alanyolu Mahallesi Muhtarı Nuri Ataş ve Borlu Mahallesi Muhtarı Yunus Gökdemir'i ziyaret etti. Ziyaretlerde muhtarlara Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün hediyelerini takdim eden Daire Başkanı Ergün Aksoy, yeni dönemlerinin hayırlı olmasını temenni etti. Aksoy ayrıca daire başkanlığı personeliyle birlikte ilçede yeni yapılacak olan şantiyenin incelemesinde bulundu.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Köprübaşı, Manisa, Güncel
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