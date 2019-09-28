Haberler » Güncel » Haber

Köprübaşı'nda aile içi iletişim konferansı

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde yazar Alişan Kapaklıkaya, Aile İçi İletişim ve Olumlu Çocuklar konulu bir konferans verdi.

28.09.2019 09:40Köprübaşı'nda aile içi iletişim konferansı
Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde yazar Alişan Kapaklıkaya, Aile İçi İletişim ve Olumlu Çocuklar konulu bir konferans verdi.
Mergan Alp konferans salonunda düzenlenen konferansa Kaymakam Ömer Sevgili, Belediye Başkanı Regaip Topuz ile ilçe protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
Kaymakam Sevgili, konferansa vatandaşların ilgisinin yoğun olduğuna dikkat çekerek ilçede bu tür etkinliklere devam edeceklerini söyledi.
Aile içi iletişimde yaşanan sorunlar ve çocuklara bakış açılarının nasıl değişebileceğine yönelik bilgiler veren Kapaklıkaya, esprili anlatımıyla beğeni kazandı.
Programın ardından yazar Alişan Kapaklıkaya, katılımcılara kitaplarını imzaladı.

Köprübaşı, Manisa, Alişan, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:14 Evinin bodrumunda istiridye mantarı yetiştiriyor
13:14 Bilkentli mühendis adayları Yozgat'ta fen lisesi öğrencileriyle buluştu
13:14 "Türkiye'nin geleceği için heyecanlanın"
13:13 Artvin'in Borçka ilçesindeki sel bölgesi havadan görüntülendi
13:13 Mars'ta hayatı yazan öğrenciler ödüllerini bakan ziya selçuk'un elinden aldı
13:12 Sahte içki ve kaçak sigara operasyonu
13:12 Domuztepe Höyüğü'nde okçuluğa dair bulgulara rastlandı