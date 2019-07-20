Köprübaşı'nda önce yaya uygulaması

İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılı için 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganı ile ilan edilen Yaya Öncelikli Trafik Yılı kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde belirlenen noktalara; yaya önceliğini ifade eden 'Önce Yaya' ikonlarının montajını yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Köprübaşı ilçesinin muhtelif caddelerinde de yaya önceliğini belirten şeritler çizildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar doğrultusunda Köprübaşı ilçesinde de muhtelif mahalle ve caddelerinde yaya geçidi şeritleri çekildi. Araç sürücülerinin yaya geçidine uygun mesafede yavaşlaması ve yayaların geçiş üstünlüğünün korunması için yapılan çalışma, ilçe halkının da beğenisini kazandı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, çalışma takvimi kapsamında 'Önce Yaya' uygulamasını il genelinde hayata geçirerek, trafikte yaya güvenliğinin arttırılmasına destek olmaya devam edecek.