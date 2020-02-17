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Köprüde intihar girişiminde bulundu, 1 saatte ikna edildi

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, bir kişi, köprüye çıkarak, intihar girişiminde bulundu.

17.02.2020 09:53 | Son Güncelleme: 17.02.2020 09:53Köprüde intihar girişiminde bulundu, 1 saatte ikna edildi

İZMİR'in ilçesinde, bir kişi, köprüye çıkarak, intihar girişiminde bulundu. , köprünün altındaki yolu trafiğe kapatarak, ikna konuşması yaptı. Yaklaşık 1 saat konuşulan kişi, eyleminden vazgeçirilerek, köprüden indirildi. Yol ise ulaşıma yeniden açıldı.

Olay, saat 03.00 sıralarında, çevre yolu Limontepe kavşağında bulunan köprüde meydana geldi. İsmi açıklanmayan ve bunalıma girdiği ileri sürülen kişi, köprüye çıkarak, atlayacağını söyledi. Bunun üzerine çevredekiler, polise verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polisler, köprünün altındaki yolu trafiğe kapatırken, itfaiye erleri ise köprüdeki kişinin atlama ihtimaline karşı önlem aldı. Köprüye çıkan polis ekipleri, atlayacağını söyleyen kişiyi eyleminden vazgeçirmek için ikna konuşmasına başladı. Yaklaşık 1 saat konuşulan kişi, köprüden inmeye ikna edildi. Önlem amaçlı kapatılan yol ise ulaşıma yeniden açıldı. Sağlık görevlileri, intihar girişiminde bulunan kişiyi kontrol amaçlı ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Karabağlar, Polis, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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