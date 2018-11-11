Köprüde Tulumla Şov Yaptılar

Vodafone 40. İstanbul
Maratonu'nda tulum şov vardı. Tulum çalan müzisyenler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısa bir konser verdi.
Vodafone 40. İstanbul Maratonu'na katılan müzisyenler, organizasyona renk kattı. Tulum eğitmeni Mustafa Gökhan
Ferah ve öğrencileri, tulumlarıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, yarışmacılara kısa bir konser verdi. Organizasyona katkıda bulunmak için geldiklerini söyleyen Ferah, "İstanbul'daki bu değerli organizasyona katkıda bulunmak istedik ve Karadeniz
'in güzel enstrümanı olan tulumu dünyaya tanıtmak için geldik. Birçok ulusal medya burada ve bu koşuyu çekiyor. Biz de burada müziğimizi tanıtmak için öğrencilerimle birlikte buraya geldik ve organizasyona destek vermeye geldik" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL
11 Kasım 2018 Pazar 13:37