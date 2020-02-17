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Köprüden atladığı öne sürülen bekçi, ırmakta aranıyor

MERSİN'in Silifke ilçesinde bekçi H.Y.'nin (37), köprüden Göksu Irmağı'na atlayarak, yaşamına son vermek istediği iddia edildi.

17.02.2020 14:02 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:03Köprüden atladığı öne sürülen bekçi, ırmakta aranıyor
MERSİN'in ilçesinde bekçi H.Y.'nin (37), köprüden Irmağı'na atlayarak, yaşamına son vermek istediği iddia edildi. H.Y. için ırmakta arama çalışması başlatıldı.

Olay, saat 01.00 sıralarında, Silifke'de meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası bekçi H.Y.'nin, intihar etmek için Atatürk Köprüsü'ne gelip, Göksu Irmağı'na atladığı öne sürüldü. Köprüden atlamadan önce H.Y.'nin, yakınını arayarak, intihar edeceğini söylediği belirtildi. Polis, ihbar üzerine harekete geçerken, dalgıçlar tarafından ırmakta arama çalışması başlatıldı.


- Mersin

Silifke, Mersin, Göksu, Güncel

Kaynak: DHA

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