Haberler » Güncel » Köprüden düşen hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti - Haber

Köprüden düşen hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti

Gümüşhane'de köprüden düşen kamyonunun sürücüsü yaşamını yitirdi.

08.12.2019 18:56 | Son Güncelleme: 08.12.2019 19:02Köprüden düşen hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti
'de köprüden düşen kamyonunun sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kentteki bir taş ocağında çalışan Yüksel Şimşek'in idaresindeki 25 GB 220 plakalı hafriyat kamyonu, Gümüşhane- kara yolunun Köyü mevkisinde, yol üzerindeki köprünün korkuluklarını aşarak yaklaşık 15 metreden aşağı düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, kamyonda sıkışan sürücü Şimşek'in hayatını kaybettiğini belirledi.
İtfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Şimşek'in cesedi, Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Gümüşhane, Bayburt, Kale, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:38 Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil, amatör ligde ilk maçına çıktı - Haber
19:35 Hafriyat kamyonu köprüden düştü: 1 ölü - Haber
19:34 Büyükelçiler, Diyarbakır'daki Dengbej Evi'ni ziyaret etti - Haber
19:33 Kamyonun çarptığı çocuk ağır yaralandı - Haber
19:30 Cadde ortasında 2 kayınbiraderini bıçakladı - Haber
18:25 Ev arkadaşlarını vahşice öldüren cinayet zanlısının "istismar" iddiası yalan çıktı - Haber
17:49 7 ayrı suçtan aranan şahıs bazanın içinde yakalandı - Haber
16:11 Duvar yıkılınca, Fransızlarla yaşanan çatışmanın izleri ortaya çıktı - Haber
16:00 Almanya'da iki aşırı sağcı, 11 yaşındaki başörtülü kızı yere düşürüp tekmeledi! - Haber
15:35 Canını hiçe saydı! Yanan otomobilden kayınvalidesini son anda kurtardı - Haber
8.12.2019 19:41:29